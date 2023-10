Cagliari-Roma, arbitra Sozza: bilancio quasi perfetto con l’arbitro milanese

Negli ultimi sette precedenti, infatti, i giallorossi hanno accumulato 5 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta (con l'Inter) con l'arbitro milanese. Al Var Paterna col supporto di Mazzoleni

Tocca ancora a Sozza. Sono stati annunciati sul sito ufficiale dell’AIA i nomi degli arbitri, degli assistenti, dei quarti ufficiali, dei responsabili VAR e degli assistenti VAR che presiederanno nelle partite della 8ª giornata del Campionato di Serie A 2023/24. Nella sfida tra Cagliari e Roma, in programma domenica 8 ottobre, alle 18:00, il direttore di gara sarà Simone Sozza di Milano, con Cecconi e Scarpa come assistenti, mentre il quarto ufficiale sarà Marcenaro. In sala VAR ci sarà Paterna, con Mazzoleni che lo supporterà come assistente VAR. Il bilancio con il giudice di gara milanese sorride ai giallorossi: negli ultimi sette precedenti, infatti, i capitolini hanno accumulato 5 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta (con l'Inter). L’ultimo incontro risale alla scorsa stagione, quando la Roma ha affrontato l’Hellas Verona, battendolo 1-0 in casa.

L'arbitro Sozza ha solo due precedenti con il Cagliari: il primo il 21 febbraio 2022 dove i rossoblù pareggiarono contro il Napoli di Spalletti per 1-1, sfoderando, tra l'altro, una delle poche buone prestazioni della sciagurata stagione 2021/2022. LPoi quest'anno l'11 febbraio del 2023 quando il Cagliari stava inziando la sua rimonta in Serie B guidato da Claudio Ranieri. Gara vinta dai sardi per 1-0.

