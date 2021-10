Cagliari-Roma, arbitra Pezzuto. Giacomelli al Var

Il fischietto di Lecce aveva già direttto i giallorossi lo scorso anno nella gara terminata 2-2 contro lo Spezia

Sarà Ivano Pezzuto ad arbitrare la partita del turno infrasettimanale tra Cagliari e Roma. Il fischietto di Lecce che dirigerà la squadra di Mourinho fa parte della schiera di giovani a cui Rocchi sta dando fiducia. Ranghetti-Palermo saranno i guardalinee, Baroni quarto uomo e al Var Giacomelli insieme a Liberti. Già nella scorsa stagione, fu sempre in un partita in trasferta che Pezzuto incontrò i giallorossi, sul campo dello Spezia, con il match che terminò in parità per 2-2.