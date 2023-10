Cagliari-Roma, aperta la vendita dei biglietti per gli ospiti: il costo è di 35 euro

Si è aperta la vendita dei biglietti per il settore ospiti di Cagliari-Roma. Come comunicato dal sito ufficiale del club sardo dalle 18 di oggi per i tifosi giallorossi è possibile acquistare i tagliandi per la trasferta alla Unipol Domus. Il costo del biglietto è di 35 euro, più i costi di prevendita:non ci saranno limitazioni territoriali e di fidelity card mentre come di consueto non sarà consentito il cambio nominativo. "Si ricorda - dice la nota del Cagliari - che i biglietti del Settore Ospiti non saranno in vendita nelle biglietterie dello stadio il giorno della partita: si raccomanda, pertanto, di non recarsi a Cagliari se sprovvisti di tagliando. Per questioni di sicurezza, una volta all'interno del Settore Ospiti è vietato uscire per recarsi in altri settori. La capienza del Settore Ospiti dell'Unipol Domus è di 415 posti. Vi sono 40 posti auto e 5 posti bus dedicati". La vendita scadrà alle ore 19 del 7 ottobre.