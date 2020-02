Cagliari-Roma a Di Bello, i giallorossi sorridono: con lui 12 vittorie su 15 partite

La Roma sarà impegnata questa sera a Gent per provare a strappare un posto agli ottavi di Europa League. Domenica si tornerà invece a giocare in campionato. Dopo il pareggio con polemiche dell’andata, i giallorossi sfideranno di nuovo il Cagliari in Sardegna. L’Aia ha affidato la direzione del match a Marco Di Bello. Gli assistenti saranno Mondin e De Meo, mentre il IV uomo sarà Giua. Al Var Giacomelli, AVar Di Iori.

BILANCIO – La Roma è la squadra che Di Bello ha arbitrato di più in carriera e il bilancio per i giallorossi è estremamente positivo. Dodici vittorie in quindici partite affidate al brindisino. Solo due le sconfitte, una arrivata però nell’ultima occasione, Roma-Torino dello scorso 5 gennaio. L’altra sconfitta risale al 2015, quando la Roma venne incredibilmente eliminata dallo Spezia negli ottavi di Coppa Italia. In questa stagione anche un altro incontro, nel 3-0 che i giallorossi hanno rifilato al Brescia. Sono invece dieci le volte che Di Bello ha arbitrato il Cagliari. Il bilancio recita 1 vittoria, 3 pareggi e 6 sconfitte.