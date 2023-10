Cagliari-Roma, a breve in vendita i biglietti per gli ospiti: nessuna limitazione

Servette e poi la trasferta di Cagliari prima della sosta per le nazionali. La Roma, dopo il match di Europa League, farà visita al grande ex Claudio Ranieri, con lui ovviamente resta un legame fortissimo. Anche per questo i tifosi giallorossi che hanno intenzione di andare in Sardegna aspettano novità sulla vendita dei biglietti per il settore ospiti. Il club sardo non ha emesso comunicati, sul sito di Ticketone i tagliandi sono disponibili per i sostenitori di casa. Per quelli romanisti, invece, la vendita è ancora bloccata con una spiegazione: "settore ospiti momentaneamente chiuso in attesa delle decisioni delle Autorità competenti". Non a caso, in sede di acquisto c'è la voce 'esaurita' in relazione alla disponibilità dei biglietti. In realtà i tagliandi verranno ufficialmente messi in vendita tra la giornata di oggi e domani mattina,senza limitazioni ad eccezione della consueta 'Roma Card'. Non saranno quindi imposti 'paletti' neanche ai residenti nel Lazio come avviene in altre partite né quella di Cagliari è evidentemente ritenuta una trasferta a rischio. Non è escluso che provvedimenti invece possano essere presi nei confronti dei tifosi rossoblù dopo i disordini a Firenze in cui - secondo 'La Nazionale' - trenta-quaranta di sostenitori sardi a circa un'ora dalla partita sono venuti a contatto con un gruppo di tifosi viola, armati di spranghe e fumogeni. Una trentina di rossoblù sarebbero stati fermati per essere verosimilmente sottoposti a Daspo nelle prossime ore. Ferito, ma non gravemente, un poliziotto sardo della Digos.