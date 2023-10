Cagliari, Ranieri prepara la sfida con la Roma: Scuffet in porta, attesa per Luvumbo

La situazione di classifica del Cagliari è pessima: la squadra sarda è ultima con soli 2 punti conquistati. Domenica alle ore 18 i giallorossi affronteranno la formazione di Claudio Ranieri. L'ex allenatore della Roma sta pensando ad un cambio in porta, scrive Calciomercato.com. Dopo le deludenti prestazioni di Radunovic, tra i pali potrebbe giocare Scuffet. In attacco Luvumbo proverà a recuperare. La stella del Cagliari, che ha messo a referto gli unici due gol della squadra isolana, non ha giocato contro la Fiorentina a causa di un problema muscolare. Queste erano state le parole di Ranieri nel post partita: "Sente dolore quando accelera. Speriamo di averlo per la prossima".