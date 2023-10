Cagliari, Ranieri: “L’importante è non arrendersi alle difficoltà. Siamo compatti”

Una vittoria potrebbe cambiare le vostre prospettive? “Noi siamo gli ultimi arrivati. Siamo arrivati in Serie A all’ultimo sospiro. Sappiamo che dobbiamo lottare per fare un campionato a parte. L’importante è non arrendersi alle difficoltà. Vedo la squadra come si allena e quello che fa, e io sono con loro. Siamo compatti a lottare. Andremo avanti insieme”