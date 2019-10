Cagliari, Pisacane guarda avanti: “Non commento offese gratuite”

Vittima del duro scontro con Olsen, Fabio Pisacane affida ai social il suo pensiero dopo le polemiche. Ecco le sue parole: “Non commento offese gratuite. Preferisco parlare di calcio o di tanti altri temi che mi stanno a cuore. Non sto ad alimentare polemiche: è una scelta etica. Perciò…giocata una grande partita, in uno splendido stadio, contro un avversario fortissimo. Avanti così”. Dichiarazioni chiare quelle del centrale classe ’86, che guarda avanti in vista dei prossimi impegni.