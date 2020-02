Cagliari, Maran: “Non facciamoci prendere dall’ansia. La Roma ha entusiasmo, ci vorrà equilibrio”

La Roma torna in campo a Cagliari, affrontando una squadra in grande difficoltà di risultati e che non gioca da due settimane per il rinvio del match con il Verona della scorsa settimana. A pochi minuti dalla decisione della Lega di spostare ben 5 partite al 13 maggio, anche il tecnico rossoblù Rolando Maran ha parlato in conferenza stampa: “Dispiace per la situazione al di là dei provvedimenti sportivi. I recuperi saranno tardi, il campionato ne risulta un po’ sfalsato. Noi abbiamo vissuto una vigilia surreale a Verona. Fino all’ultimo non sapevamo se avremmo giocato. Comunque abbiamo fatto una settimana di lavoro ben fatto. Quando siamo rientrati da Verona eravamo quasi più esausti che dopo una gara, poi ci siamo messi a lavorare per bene. Forse abbiamo perso qualcosa in termini di brillantezza, ma nelle ultime gare abbiamo provato a reagire. Contro il Napoli abbiamo fatto male per certi versi, abbiamo voglia di riprenderci al di là del fatto che affrontiamo la Roma. Pensiamo a noi stessi. La Roma ha giocato da poco ma arriva dall’entusiasmo per il passaggio del turno in Europa”.

L’allenatore del Cagliari continua: “Dobbiamo cercare di mantenere determinati equilibri. Pereiro è un giocatore offensivo, con le caratteristiche di Nainggolan e Joao Pedro. Si possono utilizzare anche insieme, vedremo se a gara in corso o dall’inizio. Ma la squadra nella partita di domani dovrà avere grande equilibrio. A volte vedi una squadra lavorare benissimo in allenamento e poi non riuscire a trasferirlo sul campo, quella è una cosa frustrante. Noi non dobbiamo farci prendere dall’ansia e dobbiamo canalizzare in modo giusto l’energia senza risparmiare nulla. Le parole del presidente denotano il suo amore per la squadra, questo a volte gli fa trovare le chiavi giuste. Perfetto il messaggio che adesso conta vincere anche giocando male. Paloschi? Tutti si devono sentire pronti, ogni settimana deve essere come il primo giorno e tutti devono mettermi in difficoltà nelle scelte. Le due settimane di lavoro mi hanno fatto vedere voglia da parte di tutti“.