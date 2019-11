Cagliari, Maran difende Olsen: “E’ una persona seria”

Rolando Maran, tecnico del Cagliari, ha parlato dell’espulsione rimediata da Robin Olsen al termine del match finito in pareggio con il Lecce. Queste le sue parole, riportate da Sky Sport: “Inutile star qui a discutere, sono cose che non dobbiamo commettere. Ne parlerò a mettere fredda con il ragazzo. Lui è una persona seria, che si impegna sempre, forse ha subito una mezza provocazione. Non deve essere così, ma già ne abbiamo parlato troppo. Lapadula? Sia lui che Olsen si affrontano, molto spesso accadono questi gesti, per entrambi la sanzione deve essere la stessa da quello che ho visto”.