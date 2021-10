Cagliari, lesione al legamento del ginocchio per Dalbert: salta la Roma

Il calciatore inizierà subito la riabilitazione ma non ci sarà con i giallorossi

A seguito dell’infortunio riportato durante la gara contro la Sampdoria, Dalbert, calciatore del Cagliari, è stato sottoposto ad esami strumentali e ad una visita specialistica ortopedica effettuata nella giornata odierna. Come riporta il sito ufficiale del club sardo, gli accertamenti hanno evidenziato una lesione del legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro: il calciatore inizierà subito l’iter riabilitativo e verrà valutato giorno per giorno. Salterà dunque la partita contro la Roma, in programma mercoledì 27 ottobre.