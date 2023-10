Cagliari, l’allenamento in vista della Roma: torna Jankto. Personalizzato per Luvumbo

Ranieri ritrova il centrocampista ex Napoli. Assente invece l'attaccante angolano che è in dubbio per domenica

Redazione

Il Cagliari, dopo la sconfitta in trasferta contro la Fiorentina, è tornato in campo per preparare il match contro la Roma di Mourinho in programma domenica all'Unipol Domus. Ranieri recupera Jacub Jankto che si è allenato regolarmente insieme al resto dei compagni. Personalizzato invece per Luvumbo Zito, Mancosu e Capradossi. La seduta è iniziata con il solito lavoro di attivazione seguito poi da esercitazioni tattiche e la partita a campo ridotto. Domani mattina il nuovo allenamento, poi la conferenza stampa dell'allenatore ex Roma.

