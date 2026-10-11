I calciatori bianconeri non hanno gradito gli atteggiamenti del difensore
Totti: “Spalletti particolare, ma una bella persona”. Poi il retroscena sullo spot
Nervosismo durante Cagliari-Juventus. Il difensore dei sardi Mina durante il primo tempo è stato accusato di aver provocato a più ripresi i calciatori bianconeri: prima con McKennie poi con Douglas che ha risposto a tono. Spalletti ha segnalato gli atteggiamenti del colombiano al quarto uomo poi lo ha aspettato fuori dal tunnel nel momento del rientro negli spogliatoi per rimproverarlo. Qualche secondo di tensione poi il difensore è andato via senza rispondere all'allenatore della Juventus.
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