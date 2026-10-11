La Juventus non va oltre l'1-1 contro il Cagliari. I sardi vanno in vantaggio con Maldini (quarto gol di fila) nel primo tempo poi nella ripresa ci pensa Kolo Muani. Il francese trova la prima rete in Serie A e salva Spalletti. Nervosismo nel finale: dopo il triplice fischio è scoppiata una "rissa" tra il tecnico bianconero e Pisacane. I due vanno testa a testa dopo che l'allenatore dei sardi ha trattenuto Luciano, poi vengono divisi dai calciatori. Marcenaro estrae il cartellino rosso per entrambi e Spalletti risponde: "Ma perché". Tensione anche a fine primo tempo: Spalletti avevo atteso nel tunnel Mina per rimproverarlo per le troppe provocazioni nei confronti dei giocatori bianconeri.