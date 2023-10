Cagliari, i convocati di Ranieri: out Radunovic

Assente il portiere, tornano in gruppo Jankto, Pereiro e Desogus

Il tecnico del Cagliari Claudio Ranieri ha diramato l'elenco dei convocati per la sfida contro la Roma . Assente il portiere Radunovic , tornano in gruppo Jankto, Pereiro e Desogus.

