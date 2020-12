Cagliari, emergenza in difesa. Di Francesco: “Un errore pensare già alla Roma, testa solo all’Udinese”

Dopo i tre casi Covid in squadra, trema il Cagliari che aspetta l’esito del nuovo ciclo di tamponi sperando non ci siano altre brutte notizie. Di Francesco è alle prese con l’emergenza in difesa. Godin e Ceppitelli stanno recuperando, ma non sono al massimo. Stesso discorso per Walukiewicz. Klavan è out per il coronavirus. Il tecnico in conferenza stampa ha però ammesso di non pensare alla Roma: “Valuteremo la coppia difensiva ideale, questo è uno dei dubbi di questa gara. Dal punto di vista fisico sarà importante non solo la notte ma anche il giorno, perché dovrò valutare la condizione dei giocatori. Non posso concentrarmi già sulla Roma, sarebbe un grande errore, quindi penso a domani. E so chi sono quei 2-3 giocatori che dovrò cambiare, ché non hanno i 90 minuti”.