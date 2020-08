Cagliari, ecco Di Francesco: “Punto sui giovani, far esordire Zaniolo al Bernabeu non è da tutti”

Eusebio Di Francesco ha parlato nella sua prima conferenza stampa da allenatore del Cagliari. Il tecnico, che con i sardi ha firmato un biennale, ha raccontato il suo feeling con i giovani citando la sua esperienza a Roma. Le sue parole: “Credo che sia stato fatto un grande lavoro con i giovani: sono sempre sensibile ai giovani bravi, poi bisogna essere in grado di farli esordire. Far esordire Zaniolo al Bernabeu non è da tutti, ma io allora ci credevo. Serve il coraggio di credere nei giovani, nel credere di affrontare tutte le squadre”.

Il presidente del Cagliari Tommaso Giulini ha invece svelato un retroscena di mercato legato ai giallorossi: “A livello di gestione del mercato di gennaio, probabilmente: abbiamo provato a chiudere per Kjaer e Juan Jesus, ma non è stato possibile. Quindi abbiamo deciso di puntare su Pereiro, forse questo poteva essere pensato in modo diverso: non per Pereiro, che son sicuro farà una grande stagione, quanto per la scelta di non prendere un difensore”.