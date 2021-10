Al 24' del primo tempo l'uruguagio alza bandiera bianca

Martin Caceres abbandona in anticipo Fiorentina-Cagliari. Al 24', infatti, l'uruguagio esce per infortunio contro la sua ex squadra: le condizioni sono da valutare ma è possibile che possa saltare la partita contro la Roma, in programma mercoledì 27 ottobre.