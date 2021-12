Cafu stima Mourinho e consiglia i Friedkin: “Fate rientrare Totti nella Roma”

L'ex terzino giallorosso: "Francesco ha fatto cose incredibili per la squadra e la città, e potrebbe farlo anche per il club"

In occasione dell'Arab Cup 2021 andata in scena in Qatar e la partita di calcio tra 'leggende', Marcos 'pendolino' Cafu, intervistato da TRT Spor, ha parlato anche della Roma. "Mourinho è forte, bravo. Sappiamo e conosciamo la sua capacità, ma non sempre le cose vanno bene come si vogliono. C'è ancora tanto tempo, Mourinho può far veramente bene alla Roma, deve dimostrare ancora tanto". E parlando dell'esperienza in giallorosso Cafu ha detto: "Il mio momento migliore alla Roma è stato quando ho vinto lo scudetto. Abbiamo dato gloria e gioia al popolo giallorosso. Il periodo più brutto? Non lo voglio ricordare. Voglio concentrarmi solo sui bei ricordi, sui sei anni trascorsi dove abbiamo creato una famiglia e dove sono state create grandi amicizie. Sono passati 20 anni dallo Scudetto della Roma. Mamma mia che periodo! Ci siamo divertiti, giocavamo e ci divertivamo. E' ora che la Roma vinca un altro scudetto". Pensi che Totti possa essere utile alla Società visto quello che ha fatto nella storia giallorossa? "Potrebbe dare tanto alla Società. Ha fatto cose incredibili per la squadra e la città, è ora che la Società se ne renda conto e lo faccia entrare ufficialmente".