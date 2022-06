Cafu non dimentica la Roma e ricorda il terzo scudetto: “Per sempre”

Giornata di ricordi per i tifosi giallorossi che sperano di poter tornare a festeggiare nuovamente uno scudetto. Sono passati 21 anni dal terzo tricolore e la Roma ha ricordato sui social il 17 giugno pubblicando una foto della squadra del 2001. Uno dei principali protagonisti di quell'annata è stato Cafu. Il terzino brasiliano ha commentato il post del club: "Per sempre". Così come il suo connazionale Assuncao che ha lasciato delle emoticon sotto l'immagine. Tanti tifosi romanisti hanno risposto ai due ex giocatori che hanno scritto la storia della Roma.