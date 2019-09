Cafu, le parole dopo il dramma: “Il vostro sostegno ci rafforza” – FOTO

Marcos Cafu ha voluto lasciare sul proprio profilo Instagram un messaggio di ringraziamento per la vicinanza mostrata da tutto il mondo dopo la morte del figlio Danilo. Queste le sue parole: “Io e la mia famiglia vogliamo ringraziare tutti voi per il supporto! Grazie per ogni vostro messaggio, per la vostra preoccupazione e per tutto il vostro affetto. Sto leggendo tutti i messaggi, ma sfortunatamente non sarò in grado di rispondere a tutti voi! Il vostro sostegno sta facendo la differenza nel mio recupero e in quello della mia famiglia. Che tutti possano continuare a pregare per noi. Il vostro sostegno ci rafforza!“.