Cafu: “La Roma non poteva fare scelta migliore con Wesley, il futuro è suo”

La Roma come terzino destro ha puntato tutto su Wesley, che lei sponsorizza da tempo. "I giallorossi non potevano fare scelta migliore: Wesley è forte, giovane ed è diventato titolare nel Flamengo oltre a meritarsi la chiamata in Nazionale. Il futuro è suo".

In Brasile ha fatto bene, ma adesso dovrà confermarsi in Europa. Ci riuscirà? "Non ho dubbi. E' molto forte in attacco, ha personalità e gli piace giocare a calcio con la squadra. In più ha un bel fisico e non si ferma facilmente quando ti punta. In questo momento in Brasile è il miglior acquisto che si possa fare".