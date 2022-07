Cabrini: “Zalewski e Spinazzola sulla stessa fascia possono fare grandi cose”

Antonio Cabrini , campione del mondo al Mondiale dell’82 con l’Italia, nel giorno dell’anniversario della vittoria, è stato intervistato ai microfoni de “il Diabolico e il Divino” in onda su New Sound Level 90FM.

Un ricordo di quel fantastico cammino al Mondiale vinto nell’82: “La vittoria contro l’Argentina ci ha fatto capire di poter arrivare fino in fondo. Abbiamo avuto un grande entusiasmo che ci ha dato la forza di arrivare fino in fondo, dopo la vittoria contro l'Argentina. Dopo abbiamo giocato con la consapevolezza di essere forti e compatti e la squadra è riuscita a dimostrare il proprio valore, la vittoria con l’Argentina è stata la ciliegina sulla torta".

La Juventus vuole Zaniolo, è il nome giusto per i bianconeri? “Sicuramente l’interessamento della Juventus per Zaniolo è dovuto alle carenze che sono venute fuori nel centrocampo bianconero nella passata stagione. Zaniolo nonostante non abbia ancora una collocazione tattica ben definita, mi sembra adatto a giocare dietro le punte, nella zona centrale del campo. Non lo vedo bene da esterno, troppo fuori dal gioco per uno con le sue qualità.