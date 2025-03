Burundi-Costa d’Avorio 0-1: Ndicka in panchina per tutto il match

Dopo una stagione in cui ha saltato soltanto una partita contro l'USG, Evan è rimasto a guardare il successo dei suoi compagni per tutti i 90 minuti

Arriva finalmente un po' di riposo per Ndicka nella sfida tra Burundi e Costa d’Avorio, valida per le qualificazioni ai Mondiali 2026. Il difensore della Roma è rimasto in panchina per tutti i 90 minuti, ma può comunque festeggiare insieme ai suoi compagni. Grazie alla rete di Guessand, la Costa d’Avorio ha conquistato una vittoria preziosa per 1-0, che le consente di balzare in testa al girone con 13 punti, superando il Gabon. Un successo fondamentale nella corsa al prossimo campionato del Mondo.