Buruk: “Nel primo tempo abbiamo controllato il campo. Presto per dire chi vincerà il girone”

Serata da dimenticare per Okan Buruk e il Basaksehir, che nell’esordio in Europa League con la Roma perde 4-0. Al termine del match il tecnico turco ha raccontato le sue impressioni:

BURUK IN CONFERENZA STAMPA

Cosa è mancato oggi all’Istanbul Basaksehir?

“Possiamo dividere il gioco nei due tempi. Nel primo abbiamo attaccato e abbiamo avuto il controllo del campo, ma non siamo riusciti a concretizzare. Nel secondo la Roma ha avuto una qualità maggiore. Potevamo segnare, ma alla fine la partita è finita così”.

Come pensa di affrontare il Wolfsberger?

“Vedendo il risultato posso dire che è stata una bella sorpresa. La Roma è una squadra che può vincere o perdere le partite come tutti. E’ ancora presto per dire chi vincerà il girone”.