Burdisso: “Maradona mi chiese di conoscere De Rossi. Abbiamo parlato di calcio tutto il giorno”

L’avventura al Boca Juniors non ha regalato grandissime emozioni dal punto di vista tecnico a De Rossi, spesso out per problemi fisici. Ma, come anche Daniele ha affermato più volte, è stato una parentesi intensa e ricca di momenti significativi. A confermarlo è stato Burdisso che lo ha affiancato e supportato per tutta la durata dell’esperienza a Buenos Aires. Intervistato oggi da Sky Sport, ha raccontato dell’incontro tra l’ex Roma e Maradona, su richiesta esplicita proprio di Diego. “L’anno scorso Maradona mi chiamò perché voleva conoscere De Rossi. Con Daniele andammo a casa sua, stava bene, siamo stati tutto il giorno a parlare di calcio. Ricorderò per sempre quel giorno“, questo l’aneddoto raccontato dall’attuale direttore sportivo del Boca Juniors.