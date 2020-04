Burdisso: “Il legame tra la Roma e la città è pazzesco. Sono stati cinque anni di calcio unico”

Momento nostalgia per Nicolas Burdisso. L’ex difensore argentino, che poi ha intrapreso la carriera da dirigente, ha condiviso alcuni ricordi sulla pagina Instagram di ‘Gianluca Di Marzio’. Immancabile il passaggio sulla Roma e sugli anni nella capitale, in cui la squadra d Ranieri è stata a un passo dallo scudetto. Stagioni intense e indimenticabili: “A Roma mi sono trovato subito bene, si vive il calcio come in Argentina. Il legame tra città e squadra a Roma è una cosa pazzesca, potenziato da un mito come Totti. Mi porto cinque anni di calcio unico e quello scudetto sfiorato”. Poi su Juan: “Troppo facile giocare con lui, è uno dei migliori giocatori con cui ho fatto coppia”.