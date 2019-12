Buon 2020 a tutti i lettori di Forzaroma.info!

Ci siamo, il 2019 si sta chiudendo lasciando alle spalle tanti cambiamenti per la Roma. Tanti altri la aspettano anche in questo 2020, con un’unica certezza: l’amore per i colori giallorossi. La redazione di Forzaroma.info augura a tutti i suoi lettori un felice 2020, che sia pieno di gioie e soddisfazioni, ma soprattutto che porti magari qualche trofeo e nuove speranze per il futuro. Con l’occasione ricordiamo a tutti che il nostro sito continuerà ad essere aggiornato anche nella giornata del primo gennaio.