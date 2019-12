Bundesliga, il Gladbach cala il poker: con il Friburgo finisce 4 a 2

Continua la corsa in Bundes per il Gladbach di Rose, che con la vittoria 4 a 2 contro il Friburgo si riprende la vetta del campionato rispondendo a Schalke e Lipsia e approfittando del tonfo del Bayern Monaco nel match con il Leverkusen. Primo tempo frizzante al Borussia Park, con con il vantaggio casalingo di Thuram dopo tre minuti e la pronta risposta ospite di Schmid al sesto di gioco. E’ nella ripresa però che la partita esplode: dopo l’intervallo Embolo ed Herrmann portano la gara sul 3 a 1, con Holer che prova a rimettere in carreggiata il Firburgo con la rete del 3 a 2. A spegnere gli ospiti ci pensa ancora una volta Embolo, che sigilla con il poker il risultato finale.