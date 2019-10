Bundesliga, esordio per Schick con la maglia del Lipsia

Non è cominciata alla grande l’avventura di Patrik Schick con la maglia del Lipsia. Il ceco si è trasferito in Germania nell’ultimo giorno di mercato estivo, dando il via libera all’arrivo alla Roma di Kalinic. Il classe ’96, però, è stato praticamente sempre fermo ai box ed è tornato a disposizione per il match di oggi. La squadra di Nagelsmann è scesa in campo per il big match di giornata in Bundesliga in casa del Bayer Leverkusen. Schick è partito in panchina, ma ha fatto il suo esordio entrando in campo al 63‘ al posto di Sabitzer, sul risultato di 0-0. Dopo tre minuti dal suo ingresso è arrivato il vantaggio delle ‘Aspirine’ grazie a Volland, poi il pareggio di Nkunku al 78′. Finisce quindi in parità la sfida tra due squadre candidate a contendersi la qualificazione in Champions League, con Schick che ha fatto il suo debutto. Il Lipsia lo ha prelevato in prestito oneroso dalla Roma, conservando un diritto di riscatto fissato a 28 milioni (29 in caso di Champions).