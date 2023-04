Bundesliga, Bayer Leverkusen-Lipsia 2-0: Hlozek e Amiri danno i 3 punti a Xabi Alonso

A 18 giorni dal match d'andata delle semifinali di Europa League contro la Roma, il Bayer Leverkusen si regala una gioia in campionato. Questo pomeriggio la formazione di Xabi Alonso (che ha dovuto fare a meno di Wirtz e Tapsoba) ha battuto 2-0 il Lipsia in casa. Decisive le reti di Hlozek al 40esimo del primo tempo, e Amiri su rigore in chiusura di match (86esimo). Grazie a questi tre punti le "aspirine" si avvicinano in classifica proprio al Lipsia (quinto in classifica), ora distante appena 4 punti.