Bundesliga, Bayer Leverkusen-Colonia 1-2: decide una doppietta di Selke

Il Bayer Leverkusen, prossimo avversario della Roma nella semifinale di Europa League, ha affrontato stasera il Colonia nell'anticipo della delicata sfida di campionato, fondamentale in chiave quarto posto e in uno dei derby più sentiti in Germania, per vicinanza tra le due città. La partita è finita 1-2, con il Colonia passato in vantaggio al 14' con un gol di Selke, ma al 28' la squadra di Xabi Alonso ha pareggiato con il gol di Adli. Al 36' ancora ospiti in vantaggio e sempre grazie a Selke. Con questa sconfitta la squadra di Xabi Alonso resta al sesto posto in classifica, a -6 dal Lipsia e - 8 dal Friburgo. Finisce così la striscia positiva del Bayer Leverkusen che era imbattuto da 14 gare di fila in tutte le competizioni (19 febbraio col Mainz l'ultima sconfitta).