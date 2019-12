Bundesliga austriaca, il Wolfsberger cade in casa: vince il Lask 1-3

Scontro tra la terza e la seconda nella Bundesliga austriaca, che vede vittorioso il Lask ai danni del Wolfsberger, prossima avversaria della Roma in Europa League. La squadra di Sahli perde 1-3 davanti al proprio pubblico, subendo la seconda sconfitta consecutiva in campionato. A segno per il Lask vanno Filipovic al 21′ e Tetteh, 4 minuti prima dell’intervallo. La rivale europea dei giallorossi accorcia le distanze al 77′ con Weissman, ma all’84’ il Lask riesce a trovare il gol del definitivo 3-1 con Frieser. Il Wolsberger, senza possibilità di approdare ai sedicesimi, affronterà giovedì Dzeko e compagni all’Olimpico, alla Roma basta un punto per qualificarsi al prossimo turno di Europa League.