Bundes, è ancora Schick show: la sua incornata spiana la strada al Lipsia – VIDEO

Continua il percorso di crescita di Patrick Schick con il Lipsia. Il ceco è stato grande protagonista della vittoria della squadra di Nagelsmann contro l’Augusta, grazie a un gran colpo di testa all’80esimo che ha sbloccato la partita sin lì bloccata sull’1 a 1. I padroni di casa hanno poi messo in ghiaccio il risultato con la rete del danese Poulsen. Ottantatré minuti di qualità per l’ex giocatore della Roma, sostituito poi da Mukiele, che confermano il costante miglioramento soprattutto in questa parte finale del 2019 – 4 gol e 1 assist nelle ultime 5 partite di campionato – dopo i primi mesi di stagione da cancellare.