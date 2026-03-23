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Buffon si sbilancia sul quarto posto: “È una lotta serrata ma la Juve può farcela”

Buffon si sbilancia sul quarto posto: “È una lotta serrata ma la Juve può farcela” - immagine 1
Le parole dell'ex portiere bianconero: "È una lotta serrata, probabilmente lo sarà fino alla 38ª giornata di campionato"
Redazione

Gianluigi Buffon, intervenuto durante l'ultima puntata della Nuova Domenica Sportiva su Rai Sport, ha parlato della lotta ad un posto Champions League che coinvolge in particolare Roma, Juventus e Como. L'ex portiere bianconero, oggi capo delegazione della Nazionale, si è sbilanciato sulla sua favorita: "Penso che la Juventus ha le carte in regola per centrare il quarto posto". Queste le prime parole di Buffon che ha poi proseguito: "È una lotta serrata, probabilmente lo sarà fino alla 38ª giornata di campionato. Credo che la bontà del lavoro di Spalletti sia sotto gli occhi di tutti".

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