Buffon e D’Amico si trasferiscono a Roma: vicini di casa della coppia Totti-Bocchi

Il "buon vicinato" è uno dei principali fattori a cui si fa attenzione quando si cambia casa o addirittura città. Stessa regola per Buffon e Ilaria D’Amico, prossimi anche al matrimonio. Secondo il settimanale Chi infatti, i due hanno deciso di dare una svolta alla propria vita trasferendosi in una nuova casa nei pressi di Roma Nord. Molto possibile che la coppia sia vicina di abitazione all'ex capitano della Roma Totti e alla sua nuova compagna Noemi (dove da poco hanno preso anche loro un appartamento). Per la D’Amico è un tuffo nel passato visto che nella capitale è cresciuta prima di trasferirsi a Milano, per Buffon invece è una novità assoluta.