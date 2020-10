Bufera sul Manchester per la cessione di Smalling: “Grande difensore, che errore darlo alla Roma”

In Inghilterra la scelta del Manchester di cedere Smalling ha scatenato una pioggia critiche. I Red Devils non hanno mai avuto dubbi sul lasciarlo andare, ma per molti addetti ai lavori darlo alla Roma è stato un errore. “Non capisco quale fosse il problema nel tenerlo – ha detto l’ex attaccante Darren Bent -. Difensivamente, è migliore di quello che hanno. Sicuramente quando c’è da impostare da dietro non è il meglio che si possa avere, ma Smalling è molto bravo a difendere”.

D’accordo anche l’ex portiere Paul Robinson: “Smalling è un centrale di alto livello, che ha fatto un’ottima stagione nella Roma. Il Manchester cercava un difensore di quello livello, non so proprio perché lo abbiano lasciato andare. Penso che sia stato criticato perché non è in grado di giocare con i piedi come gli altri, ma è un grande difensore”.

L’ex tecnico Harry Redknapp e suo figlio Jamie sulla stessa linea: “Guardando il Manchester, penso che Smalling e Maguire sarebbero stati la coppia migliore – ha spiegato l’allenatore -. Ora che è partito, dietro sono scoperti. Io l’avrei tenuto”. Questo il pensiero di Jamie Redknapp: “Il Manchester ha bisogno di giocatori migliori in ogni ruolo. Non dico che Smalling fosse la soluzione ai problemi, ma guardando Bailly e Lindelof penso che Chris sia sicuramente meglio”.

Tantissimi anche i commenti dei tifosi in questo senso: “Dovevamo convincerlo a restare. Buona fortuna Chris, meglio che tu stia in un posto dove ti rispettano” si legge sotto al post di addio al difensore fatto dallo United. “Ci siamo liberati del nostro miglior centrale – dice un altro tifoso deluso -. Hai fatto bene ad andare via”. E ancora: “Saresti dovuto essere il nostro capitano. Ci mancherai e ti rimpiangeremo”.