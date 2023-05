Budapest si riempie: almeno settemila tifosi del Siviglia in partenza oggi

La marcia di avvicinamento a Budapest è iniziata, per i romanisti tanto quanto per i tifosi del Siviglia. Già da oggi partirà l'esodo dall'Italia e dalla Spagna per raggiungere l'Ungheria in vista della finale di mercoledì sera. Sono circa 15mila, così come i giallorossi, i sostenitori andalusi in possesso del biglietto per la Puskas Arena. Già oggi - come sottilinea il sito ufficiale della società - sono previsti ben 7mila tifosi in partenza da Siviglia con un volo charter, poi altri 2mila domani e circa 5mila mercoledì stesso. Un afflusso enorme per l'aeroporto, per cui il club ha infatti chiesto e ottenuto un'apertura 'straordinaria' per la sera prima della partita agevolando i tanti voli previsti per le prime ore di mercoledì.