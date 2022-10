Bruscolotti attacca ancora Mourinho: “Predica bene e razzola male”

L'ex capitano del Napoli aggiunge: "Della Roma non so chi possa fare la differenza. Segnano poco"

Il rumore dei nemici è sempre forte. Anche da Napoli dove Giuseppe Bruscolotti ha lanciato una nuova frecciata a Mourinho. L'ex capitano del Napoli (che oggi non ricopre alcun ruolo) ha rilasciato un'intervista a Tuttosport. Ecco uno stralcio

“Se mi aspetto il pullman davanti alla porta? Lui predica bene e razzola male. Attira giustamente l’attenzione su di sé per scaricare la tensione, non credo sia un allenatore che punti ad affrontare il Napoli a viso aperto, anche perché sarebbe un grosso rischio. Già abbiamo visto l’anno scorso che ha messo una squadra molto guardinga, immagino giochi sulle ripartenze. Poi ovviamente vedremo in campo quello che succederà.”