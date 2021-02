Bruno Peres: “Se la Roma mi rinnoverà il contratto sarò felice”

La Roma batte 3-1 il Braga e si qualifica senza problemi agli ottavi di Europa League. Ecco le parole a fine partita di Bruno Peres, oggi titolare a sinistra.

BRUNO PERES IN CONFERENZA

Tutti danno disponibilità a giocare in tutti i ruoli: è questa la più grande qualità della Roma?

Credo di sì, in questo momento dove non ci sono alcuni giocatori di ruolo, tutti sono disponibili a fare altri ruoli e questo sta andando bene. Stiamo crescendo, dobbiamo pensare alla squadra e al gruppo, per fare il meglio, perché chi vince poi è la Roma.

Fai meno errori difensivi: come si spiega questo cambiamento?

L’importante è che quando sei concentrato sbagli meno, io cerco di concentrarmi e stare centrato, poi in campo facciamo tutto in pochi secondi e c’è poco tempo per pensare. Mi alleno bene ogni giorno, il miglioramento è stato importante ma posso fare ancora di più.

Sul rinnovo.

Io ho lavorato per fare bene, è la cosa più importante. Devo stare concentrato sulla Roma che ha bisogno di me, cerco di essere disponibile quando il mister mi chiama. Poi quello che succederà dopo non lo so, cerco di fare il meglio in campo, se mi rinnoveranno il contratto sarò felice, l’importante è lavorare bene e aspettare che le cose vadano bene.