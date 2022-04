Bruno Peres può diventare campione di Turchia: domenica la sfida decisiva

Al Trabzonspor basta un punto per vincere lo scudetto e con lui può diventare campione anche il brasiliano ex Roma

Domenica prossima, il Trabzonspor potrebbe laurearsi campione di Turchia. Al club rossoblu, infatti, manca un solo punto per vincere matematicamente lo scudetto. In caso di risultato positivo diventerebbe campione anche Bruno Peres, terzino ex Roma, che potrebbe alzare un trofeo molto ambito e importante in Turchia. Oltre al brasiliano, come vecchia conoscenza del calcio italiano, c'è anche Marek Hamsik tra i principali protagonisti della stagione del Trabzonspor. Della rosa fa parte anche Gervinho, altro ex giallorosso, ma l'ivoriano è fermo ai box per una rottura del legamento crociato anteriore.