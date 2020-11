Bruno Peres: “Non molliamo niente, ora dobbiamo alzare il livello”

La Roma di coppa vince e convince anche grande a un ottimo Bruno Peres. Il brasiliano ha parlato al termine del match con il Cluj.

BRUNO PERES A ROMA TV

Partita molto più che sufficiente

Grande prestazione da parte di tutti oggi, grande partita. Non potevamo sbagliare, si sapeva, giocando in casa si doveva vincere. Siamo scesi in campo con l’atteggiamento giusto. Abbiamo meritato perché abbiamo dimostrato di voler vincere la partita.

Atteggiamento e intensità sono due caratteristiche della Roma

Stiamo lavorando su questo, l’intensità che mettiamo nelle partite cambia l’atteggiamento di tutti. Non si molla nulla, l’atteggiamento e l’intensità sono buoni. Dobbiamo alzare il livello e restare concentrati e determinati per continuare a fare delle grandi partite.

Ora testa al campionato

Dobbiamo pensare al Genoa e prepararci al massimo. Sappiamo che è una partita difficile, ma dobbiamo andare lì con la stessa testa ed atteggiamento di stasera per portare a casa tre punti per noi importantissimi.