Bruno Peres negativo alla Covid-19: “Non vedo l’ora di allenarmi con la squadra” – FOTO

Dopo Antonio Mirante e Justin Kluivert, anche Bruno Peres guarisce dalla Covid-19 ed è pronto a tornare a disposizione di Paulo Fonseca. Il terzino brasiliano, che aveva annunciato della sua positività al coronavirus tramite Instagram, oggi ha voluto rassicurare tutti i tifosi giallorossi nella stessa maniera: “Ciao a tutti, vi ringrazio per i messaggi di sostegno che mi avete mandato in questo periodo, finalmente sono negativo al Covid e posso tornare ad allenarmi con i miei compagni. Non vedo l’ora di ripartire! Forza Roma”, ha dichiarato Bruno Peres sul suo ultimo post Instagram.