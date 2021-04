Bruno Fernandes: “Roma sfortunata, noi bravi a restare calmi”

"I giallorossi hanno dovuto fare 3 cambi nel primo tempo e non hanno avuto più sostituzioni: Diawara non riusciva a correre"

Che definizione dai a questa serata? Il primo tempo lo abbiamo iniziato bene, creando alcune occasioni e segnando. Su due contropiedi abbiamo subito due reti ma siamo stati bravi a stare in partita e a restare calmi. Nel secondo tempo abbiamo tenuto la palla e creato opportunità per fare gol.

Cosa hai trovato di speciale in questo ambiente? In Italia sono stato molto bene e sono cresciuto molto, allo Sporting sono esploso e ho cominciato a segnare tanto. Lì sono cresciuto a livello di mentalità ho lottato per grandi obiettivi. Qui mi hanno dato fiducia e mi hanno voluto bene, credo che per un giocatore la fiducia della gente fa la differenza e ti fa esprimere al meglio.

Ci racconti la vostra reazione? Sembravate tranquilli di poter ribaltare la situazione… Non ci siamo fatti prendere dall’ansia, siamo stati dentro la gara con la testa. Non ci aspettavamo una Roma così alta e aggressiva, siamo stati bravi a giocare con pochi tocchi e giocare veloce con palla a terra. La Roma è stata sfortunata, ha dovuto fare 3 cambi nel primo tempo e non hanno avuto più sostituzioni: Diawara non riusciva a correre, l’ho visto in campo, non stava bene ma ha dovuto tirare dritto fino alla fine. Loro erano stanchi e noi siamo riusciti a fare gol.