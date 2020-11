Conti: “La Roma non si discute, si ama. Orgoglioso di far parte di questa famiglia”

Esattamente trent’anni fa Bruno Conti giocava i suoi ultimi minuti con la maglia della Roma, nella sfida di Coppa Uefa contro il Bordeaux del 28 novembre 1990. Il responsabile delle giovanili giallorosse ha raccontato le emozioni vissute nel corso della sua carriera ai canali ufficiali del club: “Non potrò mai dimenticare la faccia di mio padre, tifoso romanista, quando gli diedi la notizia che ero stato preso dalla Roma. Era l’uomo più felice del mondo. Andavo a giocare per la squadra del suo cuore. Non vi nascondo che, come per tutti i grandi giocatori, anche per me quell’ultima stagione fu delicata. Ricordo il boato dello Stadio Olimpico al mio ingresso in campo in Roma-Bordeaux. Ricordo le voci dei tifosi che strillavano il mio nome. Devo ringraziare loro, se ho potuto avere quegli ultimi dieci minuti. Capii quel giorno che non avrei trovato più spazio in quella squadra. Inutile negare che, rivedendo il film di Francesco Totti, ho ripensato a quell’anno tormentato, culminato anche per me con il dilemma se proseguire con una nuova esperienza oppure legarmi per sempre a questi colori. Non mancarono le richieste da parte di altri club”.