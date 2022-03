Bruno Conti, il 15 marzo in uscita l’autobiografia: la prefazione è di Totti

L'ex capitano della Roma ha annunciato l'uscita della sua autobiografia 'Un gioco da ragazzi' che "racconta la storia della mia vita, i valori antichi della famiglia e l’amore per la Roma e la Nazionale"

Bruno Conti annuncia l'uscita della sua autobiografia, intitolata 'Un gioco da ragazzi'. La bandiera romanista, campione d'Italia nel 1982/83 e campione del mondo nel 1982, ha deciso di raccogliere la sua storia sul campo e non solo nelle pagine del libro che uscirà il prossimo 15 marzo. A scriverlo insieme a lui Giammarco Menga, amico di Conti e giornalista, edito da Rizzoli. Nella copertina si nota un altro dettaglio importante: la prefazione è a cura di Francesco Totti. A renderlo noto è stato lo stesso dirigente giallorosso su Instagram: "Finalmente possiamo annunciarlo. Dal 15 marzo uscirà la mia autobiografia UN GIOCO DA RAGAZZI scritto insieme all’amico giornalista Giammarco Menga per Rizzoli. Il libro racconta la storia della mia vita, i valori antichi della famiglia e l’amore per la Roma e la Nazionale tra aneddoti e ricordi incancellabili. Da oggi è preordinabile in tutte le librerie e negli store online!"