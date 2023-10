Bruno Conti, 50 anni in giallorosso: domenica la Roma lo premierà all’Olimpico

Prima calciatore, poi allenatore e oggi dirigente. Marazico ha scritto la storia della Roma e continuerà a farlo. Domenica in un Olimpico sold out avrà modo per commuoversi di nuovo

Cinquanta anni di Roma. Li può vantare solo una persona: Bruno Conti. Così domenica, nell’intervallo di Roma-Monza che si giocherà alle 12,30, il club giallorosso ha deciso di premiare Marazico. La consegna avverrà all'Olimpico (sold out come al solito) e celebrerà una carriera lunghissima prima da calciatore, poi da allenatore e infine da dirigente. Una carriera che non finsce qui. Bruno, infatti, ha debuttato il 10 febbraio 1974 contro il Torino anche se il suo battesimo romanista risale al 9 settembre 1973: Roma-Ternana 2-0, Coppa Italia Primavera. Ha vestito la maglia giallorossa per 16 stagioni, collezionando 402 presenze, mettendo a segno 47 gol, conquistando lo Scudetto dell'82-83, 5 Coppe Italia, 2 campionati Primavera e una Coppa Italia Primavera. Oltre ovviamente al Mondiale del 1982 con l'Italia. Oggi, come fa da anni, si occupa del settore giovanile. Da dove sono usciti tantissimi calciatori tutt'oggi militanti in serie A. Una vita in giallorosso, che merita una giornata così. E anche qualche lacrima.