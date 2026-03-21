Brocchi ammette sul rigore nel derby del 2012: “Kjaer un pollo, ma io mi sono lanciato”

Continua a far discutere nel calcio italiano l'ormai famosa simulazione di Alessandro Bastoni contro la Juventus che ha portato al rosso di Kalulu. A proposito di questo argomento si è espresso anche Christian Brocchi tornando su un rigore guadagnato nel derby contro la Roma nella stagione 2011/12. Il centrocampista della Lazio andò giù molto facilmente in area di rigore sul tocco lieve di Kjaer e l'arbitro assegnò il penalty, con l'esultanza sfrenata di Brocchi per il fischio. Al podcast 'Centrocampo' racconta: “A Roma, quando c’è stato il derby in cui ho preso un rigore, tutti mi hanno preso per il c**o facendo i meme di io che mi buttavo nel Tevere. Mi ha toccato Kjaer? Sì. Mi ha preso per il braccio? Sì. Era evidente il rigore? No. Lui è stato un pollo a toccarmi, ma io mi sono lanciato. C’era il rigore? Per me sì, perché lui mi ha toccato. Bastoni ha sbagliato a esultare in quella maniera lì, ma bisogna pensare all’adrenalina che avevano in campo i giocatori di Inter e Juventus in una partita di quel genere”.

Sullo stesso derby ha poi aggiunto: “Venivamo da tanti derby persi. Ricordo che c’erano un po’ di provocazioni prima della partita e lì si è invertita la rotta. Vivere la città nelle prese in giro è veramente bello, perché poi rosicano veramente. Quando sono arrivato lì il primo anno, da milanese facevo qualche battutina. Poi ho capito di dover stare attento perché si offendevano veramente”. Sulle differenze tra il derby di Milano e quello di Roma: “I due derby io li distinguo in due modi diversi di vederli e viverli. Quello di Milano lo vuoi vincere, quello di Roma anche. Nel derby di Milano, i tifosi sono stati educati dalla storia a poter perdere, perché magari si vince il campionato o la coppa. Lazio e Roma, che hanno avuto meno possibilità di vincere nella loro storia, lo vivono in maniera diversa. Il derby può salvarti una stagione. A Milano non è così. A Roma se arrivi dodicesimo e hai vinto due derby hai sistemato”.