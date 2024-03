Brighton, De Zerbi: “Dura accettare la sconfitta contro la Roma”

La sconfitta del Brighton agli ottavi di finale, giunta per 4-0 contro la Roma, complica la strada di De Zerbi verso la qualificazione ai quarti di finale nella sua prima stagione europea dei Seagulls. In virtù dei tanti infortuni e del fitto calendario, l'allenatore italiano ha rilasciato un'intervista a The Athletic in cui sostiene di avere una squadra non pronta per sostenere l'impegno europeo. Di seguito le sue parole: "Quando giochi tre partite a settimana è come fare un altro sport rispetto a quando ne giochi una. L'ho detto spesso nelle conferenze stampa di inizio stagione, non ci siamo fatti trovare pronti per questo tipo di impegno, forse non abbiamo organizzato il tutto nel migliore dei modi. Non puoi pensare come la scorsa stagione. Devi averi più giocatori in rosa, è tutto diverso anche come organizzi lo staff medico. Accettare la sconfitta contro la Roma è molto dura. Devono migliorare tutti quelli che lavorano nel Brighton, io primo di tutto perché da gennaio a marzo ho commesso degli errori. Non siamo arrivati al momento cruciale della stagione in buona condizione. Prima di tutto è colpa mia. Ma è difficile se hai per mesi cinque giocatori infortunati, non siamo abituati a giocare tante partite. Sono sicuro che la prossima volta che il Brighton giocherà in una competizione europea saremo pronti competere e ad organizzare tutto al meglio". Nel pomeriggio, i Seagulls hanno vinto in Premier League grazie ad un autogol contro il Nottingham Forest e l'allenatore italiano ha fatto ricorso ad un massiccio turnover.