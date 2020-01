Brighi: “E’ una Roma diversa rispetto a quella dei Sensi. Manca sul campo uno come De Rossi”

Matteo Brighi, ex centrocampista della Roma, ha parlato ai microfoni di Sky Sport per discutere del momento giallorosso. Queste le sue parole:

Cosa ne pensi delle dichiarazioni di Fonseca?

“Non fa mai piacere sentire queste parole. Però onestamente va riconosciuto che attualmente i giocatori della Juventus hanno qualcosa in più. Magari a caldo è stata detta una cosa un po’ riduttiva, perché non si può ricondurre tutto alla qualità”.

Credi che alla squadra manchi un giocatore come te?

“Forse al momento alla Roma manca un giocatore di rendimento continuo e credo che potrebbe farlo Cristante. Credo si possa puntare su di lui. Non sarà facile sostituire Diawara a proposito di centrocampo. La squadra ha gli uomini per uscire da questo momento di difficoltà”.

Che ricordo hai della tua Roma?

“Abbiamo trovato un’Inter che vinceva su tutti i fronti, anche se noi abbiamo dato il massimo”.

Secondo te non manca un leader in questa squadra?

“Noi avevamo, oltre a Totti e De Rossi, anche uno come Panucci, che si faceva sentire. Questa Roma ha giovani importanti e di prospettiva. Forse manca un po’ il De Rossi dello scorso anno, che teneva insieme un po’ tutto”.

Come si vive da giocatore un passaggio di proprietà?

“Di solito si pensa al campo, ma l’ambiente in questi casi è un gran frullatore tra radio, giornali e altro. Secondo me la società negli ultimi anni è diventata diversa rispetto a quella dei Sensi. E’ più un’azienda e mette i giocatori nelle condizioni di pensare soltanto al campo”.